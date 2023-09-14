Мир 14 сентября 2023, 14:40 Кремль назвал Россию надежным гарантом безопасности для Армении и Азербайджана Песков: Россия осталась надежным гарантом безопасности Армении и Азербайджана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия продолжит контакты по Нагорному Карабаху, стороны конфликта призвали к сдержанности. Как сообщил ТАСС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал ставить под сомнение возможности страны выступать гарантом безопасности для Армении и Азербайджана.

«Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку», — сказал он.

Реклама

В России, добавил Песков, обеспокоены не спадающей в регионе напряженностью и ее ростом на некоторых участках.

«Конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, указав на необходимость учитывать новые реалии.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика больше не будет полагаться на Россию как на гаранта безопасности. По его мнению, российские миротворцы не справились со своей миссией в Нагорном Карабахе.