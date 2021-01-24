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    24 января 2021, 14:50

    Кремль назвал публикации посольства США на фоне незаконных акций вмешательством в дела России

    Андрей Иванов

    Комментарии американского посольства в РФ в связи с незаконными акциями — это косвенное вмешательство во внутренние дела России. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
    Кремль назвал публикации посольства США на фоне незаконных акций вмешательством в дела России

    «Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь президента России добавил, что если бы наше посольство поступило так же, когда в Штатах были беспорядки, это вызвало бы «определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».

    «Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», — подчеркнул Песков.

    Ранее в посольстве Соединенных Штатов заявили, что поддерживают право людей на мирные протесты на фоне незаконных акций в российских городах. МИД РФ потребовал от США перестать вмешиваться в чужие дела и заняться своими проблемами. В министерстве назвали лицемерие инструментом американской демократии.