Кремль назвал публикации посольства США на фоне незаконных акций вмешательством в дела России

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что если бы наше посольство поступило так же, когда в Штатах были беспорядки, это вызвало бы «определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».

«Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», — подчеркнул Песков.

Ранее в посольстве Соединенных Штатов заявили, что поддерживают право людей на мирные протесты на фоне незаконных акций в российских городах. МИД РФ потребовал от США перестать вмешиваться в чужие дела и заняться своими проблемами. В министерстве назвали лицемерие инструментом американской демократии.