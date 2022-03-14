Кремль назвал провокационной позицию США и ЕС о ходе спецоперации на Украине

Заявления отдельных должностных лиц Евросоюза и США о том, что якобы президент России Владимир Путин разочарован ходом специальной военной операции на Украине, являются провокационными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь уточнил, что Путин не отдавал приказа штурмовать крупные города из-за риска потерь среди мирного населения.

Российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины, не подвергая опасности мирное население.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.