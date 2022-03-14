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    14 марта 2022, 15:26

    Кремль назвал провокационной позицию США и ЕС о ходе спецоперации на Украине

    Песков: заявления ЕС и США о «разочаровании» Путина спецоперацией являются провокацией

    Максим Зинкин

    Заявления отдельных должностных лиц Евросоюза и США о том, что якобы президент России Владимир Путин разочарован ходом специальной военной операции на Украине, являются провокационными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

    Кремль назвал провокационной позицию США и ЕС о ходе спецоперации на Украине

    «Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной», — заявил Песков.

    Ранее пресс-секретарь уточнил, что Путин не отдавал приказа штурмовать крупные города из-за риска потерь среди мирного населения.

    Российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины, не подвергая опасности мирное население.

    Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.