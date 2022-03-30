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    30 марта 2022, 13:55

    Кремль назвал позитивным фактором намерение Украины «класть предложения на бумагу»

    Песков: Кремль считает позитивным факт формулирования Украиной предложений на бумаге

    Максим Зинкин

    Намерения украинской делегации письменно формулировать предложения российской стороне на переговорах являются позитивным сигналом. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Кремль назвал позитивным фактором намерение Украины «класть предложения на бумагу»

    «Украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу свои предложения. Это позитивный сигнал», — сказал он.

    При этом пресс-секретарь заявил, что больших прорывов в переговорах между сторонами нет.

    «Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», — заключил он.

    Песков также отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с украинской стороной.

    Четвертый раунд очных переговоров между Россией и Украиной прошел накануне в Стамбуле, Мединский назвал его конструктивным.