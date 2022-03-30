Кремль назвал позитивным фактором намерение Украины «класть предложения на бумагу»

Намерения украинской делегации письменно формулировать предложения российской стороне на переговорах являются позитивным сигналом. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу свои предложения. Это позитивный сигнал», — сказал он.

При этом пресс-секретарь заявил, что больших прорывов в переговорах между сторонами нет.

«Еще предстоит весьма и весьма длительная работа», — заключил он.

Песков также отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с украинской стороной.

Четвертый раунд очных переговоров между Россией и Украиной прошел накануне в Стамбуле, Мединский назвал его конструктивным.