Кремль предупредил о тяжком бремени для европейцев при введении потолка цен на газ | 360°

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Кремль предупредил о тяжком бремени для европейцев при введении потолка цен на газ

Представитель Кремля Песков: цену за введение потолка цен на газ заплатят жители ЕС

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Возможное решение Европейского союза ввести потолок цен на российский газ ляжет тяжелым бременем на плечи европейских потребителей, так как стоимость энергоресурса резко увеличится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В случае введения потолка на стоимость закупок газа для европейцев это будет еще одна цена, которую им придется оплатить», — сказал он.

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По его словам, многие страны Европы уже сталкиваются с серьезными последствиями антироссийских санкционных решений.

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В случае введения потолка цен на газ в девятом пакете санкций Евросоюза, Россия не сможет продавать энергоноситель выше установленной цены. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия прекратит поставки газа в Европу, если такую меру примут.

Он подчеркнул, что российская сторона всегда четко соблюдала условия заключенных контрактов, одностороннее их нарушение со стороны европейских потребителей повлечет за собой расторжение договора.

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