Мир 17 июня 2023, 21:00 Кремль назвал плохой ситуацию с контролем над вооружениями Песков: ситуация с контролем над вооружениями в мире нуждается в переговорах Flickr

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Ситуация с контролем над вооружениями плохая и сейчас она нуждается в срочных переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Россия готова к диалогу по контролю над вооружениями и считает его жизненно необходимым», — сказал он.

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По словам Пескова, в настоящее время нужны переговоры по ситуации с контролем над вооружениями, однако сейчас для них нет потенциала.

«Сейчас отношения с Вашингтоном находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится», — пояснил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что РФ готова к такому диалогу и считает его жизненно необходимым.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с представителями стран Африки заявил, что Москва готова вести конструктивный диалог со всеми странами, которые желают установления мира на принципах справедливости. Россия с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов, сказал глава государства.