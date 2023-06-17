17 июня 2023, 21:00
Кремль назвал плохой ситуацию с контролем над вооружениями
Песков: ситуация с контролем над вооружениями в мире нуждается в переговорах
Ситуация с контролем над вооружениями плохая и сейчас она нуждается в срочных переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».
«Россия готова к диалогу по контролю над вооружениями и считает его жизненно необходимым», — сказал он.
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По словам Пескова, в настоящее время нужны переговоры по ситуации с контролем над вооружениями, однако сейчас для них нет потенциала.
«Сейчас отношения с Вашингтоном находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится», — пояснил представитель Кремля.
Также Песков отметил, что РФ готова к такому диалогу и считает его жизненно необходимым.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с представителями стран Африки заявил, что Москва готова вести конструктивный диалог со всеми странами, которые желают установления мира на принципах справедливости. Россия с большим уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов, сказал глава государства.
Дмитрий Песков
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