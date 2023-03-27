Мир 27 марта 2023, 13:59 Кремль назвал оправданным вопрос о компенсации за подрыв «Северных потоков» Песков: вопрос о компенсации за ЧП на «Северных потоках» является оправданным РИА «Новости»

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Предъявление требований о компенсации ущерба от подрыва «Северных потоков» является вполне оправданным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что на Западе прикладывают усилия, чтобы эта тема не стояла на повестке дня, сообщило РИА «Новости».

Песков подчеркнул: когда речь идет о саботаже со стороны одной или нескольких стран, вопрос о компенсации за диверсии на газопроводах будет вполне оправданным.

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«Пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт <…> не мог быть совершен без участия государства и спецслужб со всем их потенциалом», — добавил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия будет продолжать прикладывать усилия, что западные страны не могли «замотать эту тему».

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что российская сторона со временем может поднять вопрос о компенсации ущерба из-за теракта на «Северных потоках».