Мир 26 марта 2024, 13:44 Кремль назвал неуместным спор о причастности Украины к теракту в Crocus City Hall Песков оценил шансы Зеленского нанять для теракта боевиков-исламистов РИА «Новости»

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Рассуждения о возможной реакции России при появлении доказательств участия Украины в нападении на Crocus City Hall пока неуместны, так как следствие еще продолжается и никаких предварительных версий криминалисты не озвучили. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Идет следствие. Рассуждения в режиме „если“ сейчас неуместны», — пояснил он.

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Отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что совершившие теракт исламские террористы связаны с руководством Украины, учитывая то, что президент соседней страны еврей, Песков ответил, что украинский лидер пожертвовал своей национальностью в ущерб своим интересам.

«Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что пока еще рано делать какие-то выводы, так как расследование по теракту еще идет и официальных заявлений без данных от следователей власти делать не могут.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в минувший понедельник, 25 марта, заявил, что теракт в концертном зале Crocus City Hall совершили радикальные исламисты. При этом он подчеркнул, что до сих пор неизвестны заказчики преступления и выгодоприобретатели.