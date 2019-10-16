Кремль назвал неожиданными требования Украины распустить ДНР и ЛНР

Москва отреагировала на требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это заявление «новыми вводными».

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«Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока не понятно», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля также ответил на вопрос о том, что можно ли считать требование Украины уходом от выполнения Минских договоренностей. Песков заявил, что под соглашением стоят подписи представителей самопровозглашенных республик Донбасса.

«Финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик», — отметил он.

Во вторник, 15 октября, в Минске прошло еще одно заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. После встречи пресс-секретарь украинского представителя Леонида Кучмы заявил, что Киев начнет выполнять политическую часть Минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР, а также отвода сил по всей линии соприкосновения.