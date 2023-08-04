Мир 04 августа 2023, 14:37 Кремль назвал нагнетанием реакцию Польши на вертолеты Белоруссии Песков назвал странной реакцию Польши на вертолеты Белоруссии около границы РИА «Новости»

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Агрессивные заявления Польши на появление у своих границ военных вертолетов Белоруссии прозвучали странно, потому что военные европейской страны сами заявили, что радары не зафиксировали нарушений. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такое поведение с провоцированием и нагнетанием обстановки свойственно полякам.

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«Что касается белорусских вертолетов, если я правильно понимаю, то сами поляки подтвердили, что на радарах факт нарушения не был зафиксирован. Поэтому там много странностей. Поляки в целом склонны к провоцированию ситуации, к нагнетанию напряженности», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что выбранная линия поведения Польши не новая, но в последние годы только прогрессирует.

Песков добавил, что об этом же свидетельствуют заявления властей страны о том, что бойцы частной военной компании «Вагнер» приблизились к белорусско-польской границе. Он напомнил, что в союзную республику бойцы отправились в рамках достигнутых договоренностей.

«Вблизи границы, не вблизи границы — это территория Белоруссии, суверенного государства», — подчеркнул он.

В минувший вторник, 1 августа, Министерство иностранных дел Польши объявило о вызове поверенного в делах посольства Белоруссии за нарушение вертолетами соседней страны воздушной границы. После ведомство уточнило, что радары системы воздушной обороны страны этот факт не зафиксировали.

Минобороны Белоруссии назвало действия властей Польши провокацией, чтобы оправдать наращивание войск на границе. Все заявления о якобы нарушении воздушного пространства сочли надуманными.