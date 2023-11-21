Мир 21 ноября 2023, 08:28 Кремль назвал надуманными обвинения в подвозе мигрантов к границе Финляндии Пресс-секретарь Песков опроверг доставку мигрантов к финской границе РИА «Новости»

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Погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал «Интерфакс».

«Я бы не стал комментировать [доставку мигрантов к финской границе]. Подобные обвинения мы не принимаем. <…> А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять мы тут не принимаем такие обвинения в наш адрес», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это право. Пограничники, по его словам, действовали по своим должностным инструкциям.

Российская сторона сожалела о решении соседнего государства закрыть пункты пропуска на сухопутной границе. Дмитрий Песков заявил, что повлиять на это не получится — давние связи между Россией и Финляндией разорвали по инициативе последней.

Финляндия ликвидирует четыре контрольно-пропускных пункта на юго-востоке. В МИД России допустили, что в будущем границу закроют полностью.