Мир 30 августа 2023, 13:50 Кремль назвал гарантии безопасности Украине нежизнеспособными без России Пресс-секретарь Песков: без учета РФ гарантии Запада для Украины нежизнеспособны РИА «Новости»

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Без учета интересов России гарантии безопасности, которые страны Запада пообещали предоставить Украине, бессмысленны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщили «Известия».

Журналисты попросили его прокомментировать заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что США и Франция предоставят его стране гарантии безопасности. Дмитрий Песков обратил внимание на то, что из его слов непонятно, о каком формате шла речь.

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«Пока смотрим. Процесс достаточно однобокий и суть его неясна. Но понятно, что подобного рода процессы без какого-либо упоминания нашей безопасности не могут быть жизнеспособны», — сказал он.

Представитель президентской администрации напомнил, что некоторые страны уже подписали соглашения о предоставлении Украине таких гарантий на двусторонней основе. В этом контексте ни разу не упомянули озабоченности России о ее безопасности. Дмитрий Песков отметил, что это вызвало сожаления.

Декларацию о предоставлении Украине долгосрочной поддержки приняли по итогам саммита G7, однако переговоры о гарантиях безопасности затянутся на много месяцев, предупредили источники The Wall Street Journal. Страны Запада не смогли согласовать действия из-за внутриполитического давления и дефицита оружия.