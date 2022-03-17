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    17 марта 2022, 14:11

    Кремль назвал чудовищной ложью фейковый материал газеты LaStampa о спецоперации на Украине

    Дмитрий Песков: материал LaStampa об обстреле Донецка является чудовищной ложью

    Максим Зинкин

    Материал итальянского издания LaStampa о якобы жертвах действий российских войск на Украине является чудовищной ложью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Кремль назвал чудовищной ложью фейковый материал газеты LaStampa о спецоперации на Украине

    «Чудовищные ложь и подлог. Это не добавляет престижа газете, однако она не одинока в своих чудовищных подлогах», — заявил Песков.

    Пресс-секретарь добавил, что Россия продолжит развенчивать фейки вокруг спецоперации на Украине.

    Ранее итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фотографию с места разрыва ракеты из комплекса «Точка-У» в центре Донецка после атаки ВСУ, выдав ее за действия российской армии.

    В результате взрыва ракеты в центре Донецка погибли 20 человек, еще 30 пострадали.