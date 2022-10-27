Кремль назвал чудовищной ложью заявление Польши об СССР | 360°

Мир 27 октября 2022, 13:25 Кремль назвал чудовищной ложью заявление Польши об СССР Представитель Кремля Песков назвал ложью заявления о том, что СССР не освобождал Польшу РИА "Новости"

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Заявления некоторых польских политических фигур о том, что СССР якобы не освобождал страну от немецкой оккупации, являются чудовищной ложью. Об этом заявил помощник президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«Заявления из Польши про то, что якобы на самом деле СССР не освобождал Польшу во время оккупации фашистов, являются попыткой оболванить подрастающее поколение поляков. Это чудовищная ложь», — сказал Песков.

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