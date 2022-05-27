Кремль назвал арест Додона неправовой нападкой на политика из-за связи с Россией

Арест бывшего президента Молдавии Игоря Додона является неправовой нападкой на политика, выступающего за тесные связи с Россией. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помощник Владимира Путина выразил надежду, что в задержании экс-главы государства нет политического подтекста.

«Кремль надеется, что политического подтекста в ситуации с уголовным преследованием Додона нет», — заявил Песков.

Додона задержали 24 мая на 72 часа по обвинению в коррупции и государственной измене. Позднее молдавская прокуратура потребовала продлить задержание бывшего президента на 30 суток, суд прошение удовлетворил.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил «360», что арест Додона выглядит как однозначно политический.