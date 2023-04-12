12 апреля 2023, 13:36
Кремль напомнил об обязательствах США в истории с визами на Совбез ООН
Песков: Россия отнеслась негативно к отказу в визах на СБ ООН делегации с Лавровым
Российская делегация не получила визы, чтобы принять участие в мероприятиях Совбеза ООН. В администрации президента России отнеслись к этому негативно и напомнили об обязательствах США. Заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова процитировали «Известия».
«У американской стороны есть обязательства, как у стороны принимающей, и Америка должна выполнять эти обязательства», — сказал он.
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Песков подтвердил, что российская сторона отнеслась к отказу в визах негативно. Однако он призвал проверить информацию об отказе делегации в визах.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и вся делегация не получили визы для участия в мероприятиях Совбеза.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что Россия пожалуется на действия США за безосновательное внесение россиян в черный список.
Дмитрий Песков
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Сергей Лавров
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