Мир 09 декабря 2022, 15:35 Кремль напомнил о мудрой оценке Минских соглашений Путиным Песков напомнил слова Путина о нежелании Украины выполнять Минские соглашения РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин после 2014 года неоднократно говорил о том, что Украина не стремится выполнять Минские договоренности, призывая участников соглашения подкреплять обещания действиями. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник российского лидера Дмитрий Песков.

«Верю в мудрость и искренность Путина, который уже изначально говорил, что Минскими соглашениями Украина тянет время. Он же призывал начать подтверждать действиями поставленные подписи. Все это имеет свои последствия в нынешней ситуации», — сказал пресс-секретарь президента.

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Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские договоренности стали всего лишь способом дать Украине время и подготовить армию для боевых действий с Россией.

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По слова Меркель, Европа в 2014 году не могла позволить себе поссориться с Россией из-за полной зависимости от отечественных энергоресурсов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила высказывание бывшего немецкого канцлера заявкой на участие в военном трибунале.