Кремль: экс-глава Боливии Моралес не запрашивал убежища у РФ

В Кремле надеются, что развитие ситуации в Боливии не выйдет за рамки закона. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также выразил надежду, что никакого вмешательства извне в политику этой страны не будет.

МИД РФ назвал ситуацию в Боливии срежиссированным госпереворотом Подробнее

«... надеемся, что дальнейшее развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона. И, конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Также Кремль призвал людей в Боливии к спокойствию. Представитель президента РФ поддержал заявление МИД России о том, что события в Ла-Пасе проходят «по лекалам срежиссированного госпереворота». Это высказывание Песков назвал консолидированной позицией Москвы.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что события в Боливии никак не повлияли на решение российского лидера приехать на саммит БРИКС. Он состоится 13–14 ноября в Бразилии.

Также Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, запрашивал ли экс-президент Боливии Эво Моралес убежища в России. По словам Пескова, в Кремль не обращались ни Моралес, ни его представители.

«Что касается убежища, то никто и не запрашивал убежища», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее боливийский лидер Эво Моралес заявил, что уходит в отставку под давлением оппозиции и Вооруженных сил республики. Произошедшие события он назвал госпереворотом.