Кремль дал оценку планам США признать Россию спонсором терроризма

Россия негативно отнеслась к заявлению американских политиков о планах признать Россию страной — спонсором терроризма. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы негативно относимся к таким заявлениям», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что в настоящее время отношения между Россией и США находятся в незавидном положении.

«Трудно сейчас что-то сделать, чтобы еще больше испортить наши отношения», — добавил помощник российского лидера.

Ранее издание Politico написало, что палата представителей США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием внести Россию в список спонсоров терроризма, сообщало РИА ФАН.

Она пригрозила, что если дипломатическое ведомство не сделает этого, то конгресс начнет процедуру самостоятельно.

Публицист Юлия Витязева заявила «360», что США сами являются спонсорами терроризма, так как помогают Украине совершать акты агрессии против мирных жителей Донбасса.