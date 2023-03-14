Мир 14 марта 2023, 21:04 Кремль анонсировал переговоры Путина и Асада в Москве Президент России Путин и сирийский лидер Асад проведут переговоры в Москве 15 марта РИА «Новости»

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Переговоры президента России Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада пройдут в Москве в ближайшую среду, 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой беседы станет двустороннее сотрудничество стран, а также перспективы урегулирования ситуации в арабской республике.

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«15 марта в Кремле состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», — говорится в сообщении.

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В повестку переговоров внесли вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

Об официальном визите президента Сирии Башара Асада в Москву сообщило агентство SANA. Журналисты сообщили, что самолет главы арабской республики приземлился в аэропорту Внуково, где его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, посол России в Дамаске Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари.