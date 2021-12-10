Крейсер «Император Александр III» войдет в состав российского флота

Атомный ракетный подводный крейсер «Император Александр III» включат в состав российского флота в конце 2023 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По данным сайта «Свободная пресса», его спустят на воду в декабре будущего года.

«Ракетоносцу во второй половине 2023 года предстоит выполнить полный цикл испытаний, в том числе и пуск ракеты „Булава“», — рассказал источник.

Крейсер будет носителем баллистических ракет, в том числе с ядерными боеголовками.