Кредиторы согласились отсрочить обслуживание госдолга Украины

Группа кредиторов Украины поддержала прошение киевских властей на отсрочку обслуживания государственного долга с 1 августа до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Германии.

«Члены группы кредиторов Украины поддержали ходатайство и рекомендовали держателям облигаций дать согласие украинских властей», — заявили в ведомстве.

Немецкий Минфин подчеркнул, что обслуживание госдолга Украины приостановлено до 31 декабря 2023 года. Двусторонняя группа кредиторов состоит из Германии, США, Канады, Японии, Великобритании и Франции.

«С предусмотренной скоординированной приостановкой обслуживания долга Украина получит дополнительную свободу действий в отношении финансовой ликвидности», — заключил регулятор.

Ранее ТАСС писал, что кабмин Украины принял решение отсрочить на два года выплату дивидендов по гособлигациям. Для вступления решения в силу властям необходимо согласовать новые условия с кредиторами.