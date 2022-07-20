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    20 июля 2022, 18:18

    Кредиторы согласились отсрочить обслуживание госдолга Украины

    Минфин ФРГ: кредиторы Украины поддержали отсрочку обслуживания госдолга до конца 2023 года

    Максим Зинкин

    Группа кредиторов Украины поддержала прошение киевских властей на отсрочку обслуживания государственного долга с 1 августа до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Германии.

    Кредиторы согласились отсрочить обслуживание госдолга Украины

    «Члены группы кредиторов Украины поддержали ходатайство и рекомендовали держателям облигаций дать согласие украинских властей», — заявили в ведомстве.

    Немецкий Минфин подчеркнул, что обслуживание госдолга Украины приостановлено до 31 декабря 2023 года. Двусторонняя группа кредиторов состоит из Германии, США, Канады, Японии, Великобритании и Франции.

    «С предусмотренной скоординированной приостановкой обслуживания долга Украина получит дополнительную свободу действий в отношении финансовой ликвидности», — заключил регулятор.

    Ранее ТАСС писал, что кабмин Украины принял решение отсрочить на два года выплату дивидендов по гособлигациям. Для вступления решения в силу властям необходимо согласовать новые условия с кредиторами.