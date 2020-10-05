Назван срок первого транша российского кредита Белоруссии

Он пояснил, что остальная часть займа войдет в межгосударственный кредит. Сумму разобьют на две части: первая поступит в Минск до конца этого года, а вторая в 2021 году.

«Это вполне приемлемый для нас график, потому что в следующем году нам надо погашать долги перед Россией, а в условиях, когда конца пандемии, за которой последовал бы экономический рост, пока не наблюдается, понятно, что эти ресурсы пригодятся стране на развитие», — заявил белорусский министр.

Также Селиверстов отметил, что полученные из Москвы деньги Минск направит на погашение старых долгов, которые одалживал раньше. По словам министра, это позволит стране чувствовать себя свободнее и быть уверенным в завтрашнем дне.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил часть средств из первого транша кредита, который получит Белоруссия пойдет на погашение долгов Минска перед «Газпромом», которые сегодня достигли 330 миллионов долларов. За счет первого транша Белоруссия полностью рассчитается с российской газовой компанией.

О том, что Россия выдаст кредит Белоруссии в размере 1,5 миллиардов долларов стало известно после встречи лидеров двух стран в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда пояснил, что деньги не просто направят на поддержку союзной республики, но и для рефинансирования части прошлых кредитов, которые получил Минск.