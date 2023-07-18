Мир 18 июля 2023, 12:33 Кредит доверия исчерпали. Захарова объяснила, в каком случае Россия вернется к зерновой сделке Представитель МИД Захарова: Россия больше не доверяет обещаниям ООН по зерновой сделке РИА «Новости»

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Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке только после того, как ООН покажет результаты выполнения связанной с отечественной продукцией части договоренностей. Представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что власти больше не доверяют заверениям Запада, сообщил ТАСС.

«Больше на заверения, обещания и какие-то вброшенные инициативы в последний момент, лишь бы только мы сказали „да“, мы не пойдем. Только конкретные результаты», — сказала дипломат.

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По словам Захаровой, российская сторона шла навстречу генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, делала все зависящее от нее для изменения ситуации и готовилась работать вместе над разблокировкой российской продукции и удобрений. Однако это не принесло пользы.

Представитель МИД предупредила, что в России задумаются о возвращении к «черноморской инициативе» только после предъявления конкретных результатов работы в этом направлении.

Зерновая сделка перестала действовать 17 июля, сообщил RT. Россия решила не участвовать в ее продлении из-за того, что Запад не выполнил ее условия.