Мир 06 июня 2023, 13:41 Кражи сельскохозяйственной техники увеличились по всей Великобритании

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В правоохранительных органах Великобритании заявили, что в последнее время по всей стране увеличились кражи сельскохозяйственной техники. Преступные сообщества начали переправлять ее в страны Восточной Европы. Об этом написало издание Politico.

Суперинтендант Эндрю Хаддлстон, возглавляющий Национальное подразделение по борьбе с преступностью в сельской местности королевства, сказал, что такое стало возможным после введения западных санкций в отношении России.

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«Если бы вы спросили меня о моем профессиональном мнении относительно страны, находящейся под санкциями, то я бы ожидал, что черный рынок отреагирует на это. Это то, что делают преступники», — процитировала «Политика сегодня» Хаддлстона.