  • Кража сокровищ из музея «Зеленый свод» в Дрездене попала на видео

    26 ноября 2019, 13:05

    Дарья Бунякова

    Двое мужчин проникли в дрезденский музей «Зеленый свод» и всего за несколько минут похитили драгоценности XVIII века на сотни миллионов евро. Воров запечатлела камера видеонаблюдения, а местная полиция опубликовала ролик.
    Кража сокровищ из музея «Зеленый свод» в Дрездене попала на видео

    На кадрах видно, что мужчины залезли в один из-залов галереи, вооружившись фонариками. Все происходит в темноте, но мигающий свет устройств помогает рассмотреть одну из витрин. Злоумышленник отчаянно бьет по сверхпрочному стеклу топором, но пробить его получается не сразу.

    Также правоохранители показали в Twitter фотографии украденных драгоценностей. Среди них оказались элементы трех гарнитуров, инкрустированных 770 бриллиантами, королевское жемчужное ожерелье и другие дорогостоящие украшения.

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    Неизвестные ограбили «Зеленый свод» рано утром 25 ноября. Как удалось выяснить полиции, мужчины подожгли один из трансформаторов, обесточив сразу несколько крупнейших музеев в Дрездене. Затем они залезли в здание галереи через угловое окно и через несколько минут скрылись, забрав с собой как минимум три набора ценных ювелирных изделий.

    Как заявил после случившегося глава городской полиции Фолькер Ланге, правоохранители уже выявили подозреваемых в причастности к ограблению.