Кравцов назвал глупостью Украины желание отказаться от изучения российских писателей в школах

Исключение из школьной программы на Украине российских и советских авторов — очередная глупость украинских властей. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах ПМЭФ-2022.

«Это еще одно подтверждение глупости киевского режима: наследие культуры не вычеркнешь из истории», — сказал министр. Его процитировал ТАСС.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на документы рабочей группы при Министерстве образования Украины написали, что книги советских и российских авторов уберут из школьной программы на Украине.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ. По его словам, это абсолютно разные системы с абсолютно разными задачами. О том, что Россия собирается отказаться от Болонской системы высшего образования, сообщил в конце мая глава Минобрнауки Валерий Фальков.