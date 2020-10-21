Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

Мир на юго-востоке Украины наступит, если следовать нескольким условиям. Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу и первый президент страны Леонид Кравчук назвал четыре из них.

Реинтеграцию региона политик назвал невозможной без проведения в ЛНР и ДНР выборов и формирования там органов исполнительной власти. Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24».

В состав Украины Донбасс не вернется, если не прекратятся боевые действия. Кроме того, необходимо принять пакет экономических законов. Среди них должны быть и те, что создают условия для инвестиций и бизнеса. Процесс экс-глава государства охарактеризовал как комплексный и включающий в себя «огромный массив документов».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что после достижения мира для Донбасса хотят создать особые экономические условия. Среди них будут налоговые льготы. Подготовкой пакета законов займутся в правительстве. В него включат закон об амнистии, который коснется только тех, «у кого руки не в крови».