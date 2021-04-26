Представитель трехсторонней контактной группы от Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом» заявил, что переговоры по Донбассу могут стать шагом к миру на юго-востоке страны, сообщил сайт «Утро.ру».

На минувшей неделе состоялась внеочередная встреча ТКГ. По словам властей Киева, стороны достигли ощутимого прогресса. В рамках заседания были приняты к обсуждению предложения России, ОРДЛО и Украины. Как отметил Кравчук, это произошло впервые. Посол от ОБСЕ, который руководит ТКГ, назвал встречу «историческим событием».

Первый президент Украины уточнил, что, если стороны одобрят дополнительные предложенные Киевом меры, касающиеся контроля по соблюдению тишины в Донбассе, это станет началом установления мира на юго-востоке страны. В настоящий момент рабочая группа разрабатывает единый документ, который вынесут на обсуждение. В среду, 28 апреля, он может быть принят.