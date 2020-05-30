Кравчук выбрал самого несчастного президента Украины

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал Виктора Януковича самым несчастным в политическом плане из всех своих преемников.

«Потому что он убежал из Украины. Он по-своему, наверное, счастливый в своей личной жизни, но в политической — несчастный», — заявил он в интервью украинскому изданию «Гордон».

Кравчук пояснил, что бывший украинский президент оценивал свои полномочия слишком широко и бесконтрольно. В то же время, первый президент Украины отметил, что Янукович мог бы стать хорошим премьер-министром, так как в этом случае его бы постоянно контролировали.

Виктор Янукович ушел с поста президента в 2014 году в результате государственного переворота. Он бежал из страны, так как опасался за свою жизнь. После Януковича пост президента Украины занял Петр Порошенко, который выступил за усиление связей с Европейским Союзом и разрыв с Россией.

Ранее Кравчук дал оценку первого года президентства Владимира Зеленского.