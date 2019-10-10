Кравчук усомнился в вероятности нового майдана из-за «формулы Штайнмайера»

Зеленский заподозрил у Порошенко проблемы на физическом уровне Подробнее

«Я думаю, что оснований для майдана сегодня нет. Вопрос только в одном сейчас: неэффективное применение „формулы Штайнмайера“ и развод войск, который, кстати, входит в ту же формулу», — напомнил Кравчук.

Он заметил, что какие-то социальные вопросы в украинском обществе сейчас не поднимаются, на повестке дня одна «формула Штайнмайера».

Экс-президент не исключил, что люди будут протестовать, но до нового майдана не дойдет. Кравчук отметил, что западные партнеры поддерживает Зеленского с применением «формулы». Россия также не выступает против такого решения.

Исходя из этого, политик обозначил, что разговоры о майдане стоит воспринимать как отвлекающий маневр от главного, от необходимости мира.

«И нужно не обращать внимания на горячие головы, а особенно Порошенко, который уже превратился в либеромайдана, мальчика, который работает не на Украину», — подытожил Кравчук.