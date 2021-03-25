Кравчук ушел слушать грачей после вакцинации

Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса и чувствует себя хорошо. Менять образ жизни после прививки политик не собирается, сообщила «Радиоточка НСН».

«Никаких негативных ощущений нет. Температура нормальная, давление нормальное, чувствую себя нормально. Вакцина рекомендована ВОЗ, я имею к этой организации доверие. Вакциной пользуется Европа, Канада. Не вижу причин сомневаться в ее эффективности», — заявил бывший президент.

Он слушает специалистов, а не политиков. По его словам, политики могут использовать даже жизнь и смерть человека, чтобы удержаться у власти. Поэтому им нужно запретить оценивать и советовать вакцины. Такую работу стоит отдать профессионалам, считает Кравчук.

«Политик ни за что не отвечает, слушать его нельзя. Если он позволяет себе подобные действия, он просто преступник», — заявил бывший президент Украины.

Кравчук не намерен менять свой образ жизни после вакцинации. Он планирует ходить и смотреть на птиц.

«Я ходил по улице и буду ходить», — сказал он.

Сейчас Кравчуку 87 лет. До 85 он занимался в спортивном зале три раза в неделю. А теперь его спортивная жизнь состоит из прогулок: «Весна, птицы разные, грачи скоро прилетят. Интересно смотреть, как они прилетают, это прекрасно».

Кравчук вакцинировался препаратом CoviShield — индийским аналогом британо-шведского препарата от компании AstraZeneca, написало ИА НСН.