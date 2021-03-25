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    25 марта 2021, 19:56

    Кравчук ушел слушать грачей после вакцинации

    Алена Макаренко

    Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса и чувствует себя хорошо. Менять образ жизни после прививки политик не собирается, сообщила «Радиоточка НСН».

    Кравчук ушел слушать грачей после вакцинации

    «Никаких негативных ощущений нет. Температура нормальная, давление нормальное, чувствую себя нормально. Вакцина рекомендована ВОЗ, я имею к этой организации доверие. Вакциной пользуется Европа, Канада. Не вижу причин сомневаться в ее эффективности», — заявил бывший президент.

    Он слушает специалистов, а не политиков. По его словам, политики могут использовать даже жизнь и смерть человека, чтобы удержаться у власти. Поэтому им нужно запретить оценивать и советовать вакцины. Такую работу стоит отдать профессионалам, считает Кравчук.

    «Политик ни за что не отвечает, слушать его нельзя. Если он позволяет себе подобные действия, он просто преступник», — заявил бывший президент Украины.

    Кравчук не намерен менять свой образ жизни после вакцинации. Он планирует ходить и смотреть на птиц.

    «Я ходил по улице и буду ходить», — сказал он.

    Сейчас Кравчуку 87 лет. До 85 он занимался в спортивном зале три раза в неделю. А теперь его спортивная жизнь состоит из прогулок: «Весна, птицы разные, грачи скоро прилетят. Интересно смотреть, как они прилетают, это прекрасно».

    Кравчук вакцинировался препаратом CoviShield — индийским аналогом британо-шведского препарата от компании AstraZeneca, написало ИА НСН.