Кравчук: Украину обдурили

Кравчук обратил внимание на проходящие в стране общественные акции против встречи в «нормандском формате» и критику оппозиции в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что не в праве давать советы действующему президенту, как это делает экс-глава государства Петр Порошенко.

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«Я не понимаю, почему экс-президент Петр Порошенко рекомендует ему не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет тем самым намекнуть на то, что президент Зеленский может не выдержать, как считает Порошенко, встречу с Путиным. Я считаю, это унижение нашего президента. Нужно помогать президенту конкретными действиями. А рекомендаций общего характера Зеленский слышал сотни и тысячи», — заявил Кравчук.

Первый украинский лидер отметил, что минские соглашения изначально игнорировали внутренние интересы Украины.

«Почему сразу Украина согласилась на переход от женевского к минскому формату? Почему Украина согласилась, чтобы там присутствовали лидеры ЛНР и ДНР и поставили там свои подписи? Есть много вопросов, ответы на которые свидетельствуют, что Украину обдурили», — подчеркнул политик.

Он напомнил и о договоре о ядерном разоружении в Будапеште, который, по его мнению, тоже не учитывал интересы Киева.

«В Женевском формате участвовали министры иностранных дел и секретарь США. В „минском формате“ уровень снизился до представителей президентов, а не действующих руководителей. Это такая игра, в которую втянули Украину, а теперь хотят убедить всех, что Петр Порошенко и его команда сделали большие шаги», — сказал Кравчук.

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Тем не менее, экс-президент указал на необходимость обсуждения вопроса урегулирования конфликта в Донбассе на международном уровне.

«Позиция Украины, какой бы она ни была правильной, не может быть реализована без учета позиции России и других стран», — подчеркнул бывший президент.

Кравчук также заявил, что нынешние акции оппозиции на Украине имеют мало отношения к отстаиванию интересов государства и граждан. По словам политика, он видит в них только борьбу за власть.