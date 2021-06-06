Кравчук сравнил Донбасс с раковой опухолью

Донбасс сравним с «раковой опухолью, которую нужно отрезать». Такую аналогию привел глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, сообщил Пятый канал.

Он процитировал писателя Олеся Гончара, который назвал этот регион на востоке страны злокачественным новообразованием. Украина должна его «отрезать, чтобы развиваться как независимое государство».

«Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным я бы сказал людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом», — заявил Кравчук.

По его мнению, если бы власти Украины знали про эти «проблемы» раньше, они выстроили бы другую политику в отношении региона. Жители Донбасса все же нужны Украине. Чтобы интегрировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), нужно создать там свободную экономическую зону. Также важны инвестиции в возрождение региона, изменение языковой политики, чтобы не раздражать русское население, добавил глава киевской делегации.

Кравчук считает правильным, если проблему Донбасса вынесут на референдум и украинцы выберут на нем ответ «оставить его в этой борьбе на некоторое время». Тем не менее все зависит от формулировки вопроса.

«Он не должен быть сформулирован в лоб: „Вы хотите этих людей или не хотите?“. Так нельзя. Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их», — добавил бывший президент Украины.

Ранее Кравчук предложил способ вернуть Донбасс. Он считает, что правительству надо объединиться ради решения этого вопроса.