Кравчук рассказал о желании украинцев в 1991-м остаться с Россией

По его словам, после референдума, на котором украинцам предложили высказаться об «Акте провозглашения независимости Украины», он спросил жителей, почему они так активно проголосовали «за». На это они ответили: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией».

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Кравчук считает, что украинцы хотели большей независимости страны в экономическом и социальном плане.

«То есть, они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще — мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», — сказал Кравчук.

Референдум проходил 1 декабря 1991 года. В ходе него 90,32% проголосовали «за» «Акт провозглашения независимости Украины». Явка составила 76,02%. Акт был утвержден 24 августа 1991 года.