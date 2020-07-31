Кравчук рассказал о своей «миссии» в отношениях Украины с Донбассом

Первый президент Украины Леонид Кравчук, ранее согласившийся возглавить делегацию страны на Минских переговорах, заявил о своей «миссии» в отношениях государства с Донбассом.

По словам Кравчука, его миссия заключается в том, «чтобы в Донбассе и на Украине был мир», пишет «Царьград».

«Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», — подчеркнул политик.

В разговоре об особом статусе Донбасса, он заявил, что считает правильным переход от общих слов к «конкретным действиям». Кравчук заключил, что будет заниматься решением этого вопроса «до последнего вздоха».