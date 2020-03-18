Кравчук рассказал, как украинцам выжить во время пандемии коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как жителям Незалежной выжить во время пандемии коронавируса. По его мнению, людям стоит объединиться и действовать слаженно в борьбе с вирусом и экономическим кризисом. Об этом сообщило РИА ФАН.
Кравчук считает, что экономика Незалежной выдержит, если украинцы объединятся и не допустят смертельных случаев от коронавируса и закрытия предприятий, которые очень важны для страны.
«Если украинцы поймут ситуацию, и начнут действовать совместно и организованно, то преодолеют любые сложности. Это историческая правда. Украинский народ имеет большой опыт борьбы за выживание. Он пережил голодоморы, пережил репрессии, пережил страшные годы, когда ничего не было, люди ели только траву и желуди», — заявил Кравчук.
По данным на вечер 17 марта, на Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом.