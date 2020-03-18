    18 марта 2020, 18:51

    Кравчук рассказал, как украинцам выжить во время пандемии коронавируса

    Ольга Ломакина

    Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как жителям Незалежной выжить во время пандемии коронавируса. По его мнению, людям стоит объединиться и действовать слаженно в борьбе с вирусом и экономическим кризисом. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Кравчук считает, что экономика Незалежной выдержит, если украинцы объединятся и не допустят смертельных случаев от коронавируса и закрытия предприятий, которые очень важны для страны.

    «Если украинцы поймут ситуацию, и начнут действовать совместно и организованно, то преодолеют любые сложности. Это историческая правда. Украинский народ имеет большой опыт борьбы за выживание. Он пережил голодоморы, пережил репрессии, пережил страшные годы, когда ничего не было, люди ели только траву и желуди», — заявил Кравчук.

    По данным на вечер 17 марта, на Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом.