Кравчук рассказал, как Украине вернуть Донбасс и Крым

Кравчук предложил свою версию, как Киеву вернуть целостность Украины. Она немного странная. По версии экс-президента, Донбасс «может вернуться сам», не без помощи мирового сообщества, разумеется. А вот в ситуации с Крымом «нужна другая схема».

«Дело в том, что Донбасс они (Россия — прим. ред.) еще не взяли. Поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной», — заявил бывший глава Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Прямой».

С Крымом все сложнее, по его мнению, так как регион уже находится «в системе российских отношений». Кравчук отметил, что Украина никогда не откажется от Крыма, однако он не знает, когда и при каких условиях это может произойти. Нужна «другая схема», в которую Кравчук верит.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал это высказывание экс-лидера Украины и назвал его слова «странными надеждами». Пушков считает, что Киев «системно, настойчиво и целеустреммленно» отталкивает Донбасс и вовсе не пытается наладить сотрудничество и взаимодействие.

Ранее Кравчук во время беседы телеэфире с экс-депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко разделил Украину на три части, у которых «разные ДНК».