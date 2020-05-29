Кравчук призвал Европу жестко остановить Россию

Кравчук обвинил руководство стран Европы в непоследовательности. Власти вводят санкции в отношении России, но при этом участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Первый президент Украины нашел единственный, на его взгляд, способ «остановить» Россию.

«Говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье. <…> Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых [действий стран], объединенных в коалицию по поддержке Украины», — сказал он.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл рассказал о планах Америки ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение циничным на фоне действий многих государств по стабилизации энергетических рынков.