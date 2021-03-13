Кравчук предупредил о рисках полномасштабного конфликта в Донбассе

Экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева на трехсторонних переговорах в Минске, не исключил, что в Донбассе может разгореться полномасштабный конфликт. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», сообщило РИА «Новости».

Кравчук заявил, что противостояние на юго-востоке страны является не только украинским и даже не только европейским вопросом. В связи с этим он предложил подключить к переговорам по Донбассу представителей США.

«Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — сказал он.

Первый президент Украины добавил, что по этому вопросу уже ведутся консультации.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее предостерегла Киев от эскалации напряженности в Донбассе. Дипломат призвала украинскую сторону вернуться к выполнению обязательств в рамках Минских соглашений. Она еще раз напомнила, что Москва не является стороной конфликта, а мирному урегулированию препятствует нежелание Киева договариваться с двумя другими сторонами — Донецком и Луганском.