Кравчук предложил США присоединиться к переговорам по Донбассу

США должны присоединиться к переговорам в «нормандском формате». На Украине считают, что это необходимо для воплощения в жизнь новых инициатив.

Первый украинский президент и глава страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил агентству УНН, что государства-участники переговоров не будут против присоединения к ним американской стороны. В настоящее время, по его мнению, «минский» и «нормандский» форматы не работают.

«Думаю, что это и есть главный вопрос, который смущает и (президента Украины Владимира — прим. ред.) Зеленского, и всех нас», — сказал Кравчук.

Главным вопросом он назвал возвращение утраченных Украиной территорий и решение конфликта. Существующие способы не позволяют решить указанные вопросы. Чтобы воплотить в жизнь новые инициативы, необходима договоренность с партнерами. В первую очередь это касается США.

«Надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что <…> дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне)», — подчеркнул представитель Украины в ТКГ.

Если Соединенные Штаты согласятся, то вопрос следует рассматривать в «нормандском формате» четырем странам.

«Я не вижу каких-то причин, чтобы кто-то возражал, почему не могут участвовать Соединенные Штаты — самая сильная, демократическая и авторитетная страна мира», — заключил Леонид Кравчук.