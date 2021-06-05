Кравчук предложил способ вернуть Донбасс

Бывший президент Украины Леонид Кравчук предложил способ, чтобы вернуть Донбасс. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

По данным сайта «Утро.ру», он уверен, что правительству следует объединиться, чтобы решить этот вопрос. Сейчас каждый преследует свои цель, поэтому не получается решить проблемы государства.

«Если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить», — заключил он.