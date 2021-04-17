Кравчук озвучил условие для компромисса по Донбассу

Украина пойдет на компромисс с Россией только при одном условии. Его озвучил глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине», — отметил он.

Пока РФ не выполнила это условие, Украина не пойдет на компромисс в отношении Донбасса.

Кравчук также потребовал, чтобы Россия «возродила Донбасс», написала «Газета.ru».

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. Тогда на комбата народной милиции ДНР совершили покушение, силовики Украины начали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного «Минском 2» оружия. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев готов к проведению полномасштабных боевых действий на юго-востоке страны. Такой вывод он сделал исходя из большого количества боевой техники и солдат, которых в последнее время власти стягивали к линии соприкосновения.

Главком ВСУ Руслан Хомчак призвал не сеять панику и не нагнетать ситуацию на Украине из-за перемещений российских войск у государственной границы. Он назвал этот процесс попыткой в очередной раз испытать Киев на прочность.