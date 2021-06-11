Кравчук ответил на заявление Суркова о возвращении Украины силой

Экс-помощник президента России Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой. По словам первого президента страны Леонида Кравчука, он выдает желаемое за действительное.

«Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России», — заявил Кравчук ОСН ТВ.

Он добавил, что Россия теряет свое влияние на постсоветском пространстве. При этом политическое влияние якобы наращивает Украина, успешно реформируя армию. По словам первого украинского лидера, военных США приводят в боевую готовность, как только российские войска приближаются к границам.

«Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину. Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное», — заключил Кравчук.

Ранее Сурков отметил, что Россия выигрывает международную ситуацию и мир устает от Украины. Он предложил вернуть страну силой, при этом не стал уточнять, какой именно.