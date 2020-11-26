Кравчук объявил о готовности Киева выполнить условия «нормандского формата»

Помимо прочего, Украина официально подтвердила свою позицию, которая направлена на реализацию Минских соглашений о мирном решении ситуации в Донбассе.

«Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции — основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата», — подчеркнул Кравчук.

Он пояснил, что для этого Киев предлагает «План совместных шагов». По словам экс-президента, Украина намерена инициировать внеочередное заседание Контактной группы, чтобы рассмотреть вопросы об обмене военнопленными, активизации работы КПП на линии разграничения и разминированию расположенных поблизости участков.