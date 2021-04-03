Кравчук назвал Украину врагом России

Украина стала для России врагом, а Белоруссия — холуем. Такую мысль в эфире телеканала «Украина» озвучил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Как сказал [писатель Александр] Солженицын, у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи. Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — заявил Кравчук.

Свою мысль он подкрепил тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошли переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кравчук заметил, что раньше при всех его переговорах со многими западными лидерами те интересовались позицией РФ по разным вопросам. Они спрашивали, «как на это посмотрит Москва».

«И только сейчас, где-то в последний месяц, стало очевидным и для США, и для Запада, что с Россией договариваться нельзя», — отметил бывший президент Украины.

По его мнению, Россия якобы не хочет воспринимать Украину как независимую державу и планирует ее «уничтожить».

Ранее Байден пообещал по телефону поддержать Украину в войне в Донбассе. Главы государств также договорились о дальнейшем сотрудничестве, писало Ura.ru.