Кравчук назвал причину успеха Зеленского

На Украине не было эффективного главы государства, но таким может стать Владимир Зеленский, потому что он «ломает систему». Об этом заявил первый президент республики Леонид Кравчук.

«Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему», — сказал политик в эфире украинского «5 канала».

По его словам, до этого ни один президент, включая его самого, не поступал подобным образом.

Если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, Зеленский снова бы одержал победу, уверен собеседник.

Леонид Кравчук возглавляет киевскую делегацию в трехсторонней контактной группе по переговорам с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Ранее он заявил, что после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске Белоруссия уже не может быть местом для переговоров об урегулировании на востоке Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на это сказал: «Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа».