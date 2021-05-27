Кравчук нашел альтернативу Минску для переговоров по Донбассу

Швейцария или Финляндия будут хорошей альтернативой Минску для переговоров по Донбассу. Новую площадку для переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины предложил первый президент Украины и постоянный председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Минск превратился в «площадку для установления диктатуры и войны», заявил он.

«Когда я говорю, что Минск не может быть переговорной площадкой, я ссылаюсь на то, что город, столица и страна, которая на сегодня, к сожалению, стала эталоном диктатуры — 33 журналиста свободных СМИ в Белоруссии в застенках, самолет остановили для того, чтобы снять господина Романа Протасевича и посадить его за решетку, угрожая расправой», — привела его слова «Газета.ru».

Такая страна может использоваться только в качестве площадки для установления диктатуры и войны, а не мира в Донбассе, уверен Кравчук.

В качестве альтернативы Минску он предложил Швейцарию или Финляндию, поскольку обе страны идут «путем демократии».

«Короче говоря, это может быть страна, которая зарекомендовала себя как государство, построившее демократию или идущая путем демократии, не демонстрируя каких-то усилий по остановке этого пути. Это моя точка зрения, но повторяю, это должна быть наша общая точка зрения», — заявил первый президент Украины.

Решение о смене площадки для переговоров по Донбассу должны вместе принимать Россия, Украина и ОБСЕ.