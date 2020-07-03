Кравчук: Москва поможет Киеву восстановить Донбасс

Украину уличили в том, что она боится возвращения Донбасса. У первого президента страны Леонида Кравчука другое мнение: у нынешнего руководства в Киеве нет пессимизма на этот счет.

Свою позицию Кравчук пояснил в беседе с порталом НСН. Он заявил, что Киев в курсе затрат на восстановление региона.

«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», — сказал политик.

По словам Кравчука, помощи в восстановлении инфраструктуры Донбасса можно ждать со стороны Москвы.

«Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — подчеркнул он.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев ранее заявил, что украинские власти боятся в том числе расходов на пенсионные выплаты жителям Донбасса, восстановление земель и вероятных судебных процессов.

Военная операция в самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. Республики заявили, что выходят из-под контроля Киева, после госперевоврота в стране в феврале этого же года. За время конфликта, по последним данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.