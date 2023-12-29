Эксклюзив 29 декабря 2023, 15:57 «Красота в глазах смотрящего». Казахстан исключит «Талибан» из списка запрещенных организаций Политсоветник Маркелов: Казахстан пошел по пути РФ, приняв решение о «Талибане» Unsplash

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Власти Казахстана решили исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Таким образом государство пошло по пути России, рассказал «360» политтехнолог, политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Красота в глазах смотрящего

История с «Талибаном»* не так однозначна, как, например, с палестинским движением ХАМАС или ливанской шиитской организацией «Хезболла», считает эксперт.

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«В отношении того же „Талибана“* как законного движения, которое занимается управлением в своей стране, тут все неоднозначно. Условно говоря, их террористическая история, их вооруженность, их опасность, это как, как говорится, переделаем фразу „красота в глазах смотрящего“», — заявил Маркелов.

Он объяснил, что западному миру выгодно муссировать идею об опасности и угрозах со стороны «Талибана»*. Это связано с ирано-иракской историей и другими событиями на Ближнем Востоке.

«В данном случае Казахстан идет, по сути, по нашему пути. В каком смысле? Движение, которое является законным и принятым на территории той или иной страны, имеется в виду руководство страны, оно признано», — добавил политсоветник.

Резонансная игра

Он привел в пример Украину, история которой связана прежде всего с ее нынешним руководством.

«Кто-то говорит: нормальный [президент Украины Владимир] Зеленский. Кто-то [говорит]: совершенно сумасшедший человек и псих, и история это подтвердит», — отметил Маркелов.

Власти Казахстана понимают, кто на Ближнем Востоке реальный враг, кто «мутит историю» и где США подогревают конфликты. Поэтому страна пошла по российскому пути.

«Я думаю, это некая резонансная игра с нами. Я думаю, это не только Казахстан. Еще пойдут другие <…> страны СНГ, которые сейчас ищут свою политическую суверенность», — заключил эксперт.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.